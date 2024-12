Mondiale per Club stabilite date e sedi | ecco quando giocherà l’Inter

Leggi su Ilnerazzurro.it

per. Dopo il sorteggio avvenuto nella giornata di giovedì 5 dicembre a Miami, al cospetto dei rappresentanti delle 32 squadre qualificate, il nuovoper, competizione FIFA a cadenza quadriennale, come l’omonimo riservato alle nazionali, è ufficialmente pronto ad alzare il proprio sipario. Sicuri che ad aprire le danze saranno i padroni di casa delMiami di Lionel Messi il 15 giugno contro l’Al Ahly, il massimo organo calcisticoha reso note, orari eufficiali in cui si giocheranno le sfide che porteranno alla finale del 13 luglio, dove sarà incoronata la prima squadra Campione del Mondo perdi questa nuova era del calcio.Calendario Interper, orari eufficialiA giocarsi il titolo di Campione del Mondo perci sarà anche, che rappresenterà il calcio italiano assieme alla Juventus e grazie all’enorme evoluzione subita dalla società nerazzurra negli ultimi anni.