Lanazione.it - Maurizio Micheli torna in scena con 'Uomo solo in coda' al Teatro degli Oscuri

alle origini, attore comico, reso popolarissimo dai varietà televisivianni ’70 e ‘80, con lo spettacolo “in“, inquesta sera alle 19 e alle 21.15, a Torrita di Siena, per la stagione del. Il monologo di cui è protagonista, che alterna la recitazione alla musica, riporta infatti alle sue prime esibizioni, da neo-diplomato, al Piccolodi Milano. Diversi personaggi si incontrano in, in un ufficio delle imposte, ognuno alle prese con i suoi piccoli-grandi problemi; per Pasquale, interpretato da, la tragicomica situazione diventa l’occasione per confrontarsi con sé stesso. E su speranze, inquietudini, pazzie, illusioni e canzoni che emergono dalla memoria, germogliano considerazioni in chiave umoristica e leggera sulla vita di un ‘povero cristo’ e sulla società contemporanea, che appare priva di valori.