Oasport.it - Lucia Dalmasso, che impresa a Yanqing! Seconda vittoria in carriera nel PGS

Leggi su Oasport.it

Splende il sole ain Cina e l’Italia dello snowboard alpino è sempre sugli scudi. Dopo aver regalato non poche emozioni nella prima uscita a Mylin, la neve cinese continua a essere portatrice di grandi soddisfazioni per la squadra guidata da Cesare Pisoni.Nel gigante parellelo femminile è arrivata l’affermazione inaspettata di. L’azzurra ha conquistato laaffermazione nel massimo circuito internazionale nel PGS, dopo quella di Scol, in Svizzera, del gennaio scorso. Una prestazione super lei che già aveva fatto vedere ottime cose in qualificazione.Negli ottavi di finale, l’azzurra è stata in grado di piegare la giapponese Tomoka Takeuchi, mentre nei quartisi è imposta nel derby contro Jasmine Coratti. Nel penultimo atto,ha affrontato una delle grandi favorite della vigilia, la giapponese Tsubaki Miki, autrice del miglior prestazione nella prima fase.