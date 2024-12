Lanazione.it - L’albero di Natale più grande del mondo acceso a Gubbio

(Perugia), 7 dicembre 2024 –dipiùdelè stato, come da tradizione, a. L’enorme decorazione natalizia che si staglia sul versante eugubino del monte Ingino è stata accesa davanti agli occhi estasiati di migliaia di turisti. L’evento è stato condotto da Fabio Vagnarelli e Davide Calabrese del gruppo Oblivion, con la partecipazione di Ubaldo Gini e Silvia Procacci. Sul palco gli sbandieratori della Città di,la cantante Sara Jane Ceccarelli accompagnata dal fratello Paolo, le scuole di danza cittadine (unite in un’unica performance dedicata allo spirito degli Alberaioli) e il coro di bambini «Grillo d’oro» di Pesaro diretto dal maestro Gabriele Foschi. A premere il pulsante che ha dato il via alla festa è stato Eros Mannino, a nome di tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui è capo.