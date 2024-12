Digital-news.it - La forza del destino di Verdi inaugura in diretta su Rai 4K la stagione della Scala 2024

Una "del" in 4K: è la Primache Rai Cultura propone insu Rai 1 sabato 7 dicembre dalle 17:45 e che - come per il "Don Carlo" dello scorso anno - avrà una definizione quattro volte superiore rispetto agli standard televisivi abituali. Sarà quindi unadel"mai vista" quella proposta dal Direttore musicale Riccardo Chailly e dal regista Leo Muscato per l'apertura didel primo teatro italiano. Tra i protagonisti, Anna Netrebko nel ruolo di Leonora, Ludovic Tézier come Don Carlo e Brian Jagde nel ruolo di Don Alvaro. Per portare l’opera in tv, Arnalda Canali, che cura la regia televisiva, avrà a disposizione dieci telecamere in alta definizione, 45 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, 15 radiomicrofoni dedicati ai solisti, con un gruppo di lavoro di 50 persone tra cameraman, microfonisti, tecnici audio e video.