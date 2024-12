Ilrestodelcarlino.it - Irregolarità in uno studio odontoiatrico della Bassa modenese: sospesa l'attività

Ha lasciato sbigottiti l’accertamento condotto dal Nucleo Antisofisticazioni dei Carabinieri di Parma che ha rilevato numerosedurante un sopralluogo in unodi un comune. Secondo quanto si è appreso, gli esperti del NAS di Parma, in collaborazione con il personale dell’Azienda USL di Modena, nei giorni scorsi hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria in un avviatodentistico. Con sorpresa nel corso del controllo sono emerse alcune gravi criticità. In particolare, è stata rilevata l’inosservanza delle norme riguardanti tutte le fasi del processo di sterilizzazione dei dispositivi medici impiegati nell’. Inoltre, i carabinieri hanno contestato la mancata revisione periodica obbligatoria delle apparecchiature elettromedicali utilizzate e l’assenza di adeguatedi sorveglianza e controllo per il rischio di "legionellosi".