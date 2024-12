Quotidiano.net - Inaugurata stagione alla Scala, Segre al centro del Palco Reale

alle 18 a Milano, in una serata di pioggia, lalirica del Teatro, con La forza del destino diretta da Riccardo Chailly per la regia di Leo Muscato, l'ultima per il sovrintendente uscente Dominique Meyer. Assenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e la premier Giorgia Meloni, entrambi a Parigi per la riapertura di Notre-Dame, nelil posto d'onore è stato preso dsenatrice a vita Liliana, accanto a Laura Di Cicco, moglie del presidente del Senato Ignazio La Russa, e a Chiara Bazoli, compagna del sindaco Giuseppe Sala. E poi ai lati La Russa e Sala. Presenti anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il governatore della Lombardia Attilio Fontana. L'inizio dell'opera è stato preceduto dall'Inno di Mameli mentre qualcuno tra il pubblico ha urlato 'Salvate Sant'Agata', la degradata dimora di Verdi chiusa nel piacentino da anni.