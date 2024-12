Quotidiano.net - I dettagli dell'inaugurazione di Notre Dame. Anche Elon Musk e il principe William alla riapertura

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 7 dicembre 2024 – “Brucia ma non crolla, come”. Cinque anni dopo l’incendio che l’ha devastata, la cattedrale disi riapre a Parigi, ai parigini e ai fedeli e visitatori di tutto il mondo. La pioggia battente che sta caratterizzando la giornataa “nuova”non ha scoraggiato la folla che attendeva questo momento: sono previste 40mila persone nella sola giornata di oggi. Numerose le personalità politiche presenti, fra cui il presidente italiano Sergio Mattarella - che infatti non saràPrimaa Scala di Milano -, ilbritannico, che incontrerà in questa occasione il presidente americano Donald Trump. All’a “nuova”ci sarannoil presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’ormai onnipresente