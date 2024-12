Corea del Sud verso l’impeachment del presidente | Yoon si inchina e si scusa ma non si dimette

Leggi su Open.online

Ildelladel SudSuk Yeol si èto per la legge marziale. E ha promesso che la situazione non si ripeterà. Ma tra poche ore si voterà per. In un breve discorso in tvsi èto «sinceramente» per la legge marziale. E nel messaggio ha anche affermato di voler affidare al suo partito il compito di prendere «misure per stabilizzare la situazione politica, compreso il mio mandato». Ha anche promesso che non eviterà «la responsabilità legale e politica» che ne deriva.Il discorso«Sono profondamente dispiaciuto e mi scuso sinceramente con i cittadini che devono essere rimasti molto scioccati», ha ammesso. Che ha detto di essersi reso conto di aver «causato ansia e disagi» ai cittadini. In merito alle voci secondo cui la legge marziale potrebbe essere nuovamente invocata,ha chiarito che «non ci sarà assolutamente un secondo tentativo di emendamento costituzionale.