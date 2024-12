Quotidiano.net - Cassa integrazione in deroga per il sistema moda: un primo passo per affrontare la crisi

Unrisultato è stato raggiunto, con l’inserimento dellainper ilnel Decreto Legge 160 in discussione in Parlamento. Tiziana Nisini, la battagliera deputata della Lega che ha da tempo in agenda i problemi del settore, ha lavorato a stretto gomito con i sottosegretari della Lega al Lavoro, Claudio Durigon, e al Mef, Federico Freni, per cercare di dipanare la matassa di unacomplessa. Con tanto di tavoli di confronto nel Valdarno aretino con le associazioni del settore, guidati dalla sindaca Silvia Chiassai. E i primi risultati non sono mancati. "Il– attacca Tiziana Nisini – è attraversato da unaprofonda innescata da elementi congiunturali, come l’inflazione, la situazione geopolitica e mercati internazionali alle prese con una domanda debole per i prodotti di lusso made in Italy.