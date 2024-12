Ilgiorno.it - Cantieri Villoresi: lavori su via Garibaldi per la metrotranvia Milano-Seregno

Leggi su Ilgiorno.it

Approfittando dell’asciutta del, nei prossimi giorni prendono il via iin via, nel tratto che coincide con il ponte sul canale. Per consentire iper la realizzazione dellaparco nord–per conto di Città Metropolitana di, interventi che presuppongono necessariamente lo svuotamento dell’alveo fluviale dalle acque, da lunedì sarà istituito, con ordinanza della polizia locale, un cantiere stradale nel tratto di viacompreso tra viae via Piave. In particolare dall’Amministrazione comunale fanno sapere che non ci sarà nessuna interruzione della viabilità, ma solo una riduzione della larghezza della carreggiata e la soppressione di una corsia di marcia in corrispondenza del ponte sul canale. L’attraversamento sarà garantito dalla riprogrammazione del semaforo con un senso unico alternato.