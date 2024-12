Lanazione.it - Beko, la fiaccolata in piazza del Campo. Una delegazione dal Papa

Siena, 7 dicembre 2024 – La hanno voluta chiamare 'Passeggiata solidale'. In realtà è stato l'ennesimo atto per denunciare all'opinione pubblica la crisi diEurope e la futura chiusura dello stabilimento di Siena. Così i 299 lavoratori del sito di viale Toselli ieri pomeriggio hanno deciso di manifestare la loro rabbia e frustrazione con unache si è svolta lungo tutto l'anello didel, in concomitanza con il mercato natalizio presente nella Conchiglia. L'iniziativa si è svolta dopo che in mattinata unadi lavoratori, accompagnata dall'arcivescovo Augusto Paolo Lojudice, è stata ricevuta in udienza daFrancesco, che ha espresso loro sostegno e vicinanza. Intanto domani è attesa la visita della segretaria del Pd, Elly Schlein che sarà al presidio dei lavoratori, mentre martedì è in calendario una nuova riunione del tavolo al ministero.