Basker serie c Landini Lerici sfida il Pegli

Impegni interni al ’Palabiagini’ diper le squadre del Progetto Golfo. La Ginoriceve oggi alle 18 il Piossasco per la 10ª giornataC. L’obiettivo è vincere per rialire la classifica. Le altre partite: Bra-Cus Genova, Savigliano-Don Bosco Livorno, Amici San Mauro Torinese-My Basket Genova, 5 Pari Torino-Campus Piemonte, Cus Torino- Vado Ligure, Us Livorno-Granda Cuneo. Cerca il ritorno alla vittoria anche la Golfo dei Poeti, (Divisione Regionale 1 ligure) impegnata domani alle 18 contro Cogoleto. Altri incontri: Aurora Chiavari-Ardita, Lavagna-Varazze, Rapallo-Bvc San Remo, Busalla-Pgs Auxilium e-Tigullio.