Anne Hathaway nel cast di un thriller diretto da Joseph Gordon-Levitt

L’attricesi è unita alin costruzione di unsenza titoloprossimamente da.Secondo Deadline, il film sarà unsull’intelligenza artificiale, e vedrà la T-Street Productions di Rian Johnson e Ram Bergman impegnata in cabina di produzione. Persi tratterà del suo secondo lavoro come regista, in precedenza avevaDon Jon nel 2013. Nessun dettaglio sulla trama è stato rivelato, ma è noto cheha co-scritto la sceneggiatura con Kieran Fitzgerald.Il regista e la casa di produzione T-Street hanno più volte collaborato in passato, la prima risale al 2005 con Brick, in occasione del debutto alla regia di Johnson (era interprete principale)., scelta come interprete principale, ehanno già collaborato in passato, ed è stato in occasione del successo globale Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno.