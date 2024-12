Ilgiorno.it - Anna Netrebko torna alla Scala: interpreta Leonora ne 'La forza del destino'

MILANO "Mi chiedono quali affinità io abbia con la protagonista dell’opera. Onestamente, credo nessuna", ha dettopresentazione della Prima, col piglio di un Rhett Butler nel finale di Via col vento. E no,non le somiglia, mica solo perché quell’"essere braccata dpaura, dal senso di colpa, ddisperazione non è qualcosa che posso capire come donna del ventunesimo secolo". Difficile figurarsi qualcuno più lontano dall’immagine della vittima (delcinico e baro, del suo tempo, delle scelte stupide dei maschi, dell’autoflagellazione) di, la regina della lirica. Unica diva, nel suo settore, come se ne vedevano nel Ventesimo secolo, ma col palcoscenico parallelo di Instagram che, tra selfie e outfit eccentrici, scatti mangerecci e balli in disco la trascina giù dall’Olimpo della propria bravura trasformandola, quand’è off duty, in una di noi.