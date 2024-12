Lanazione.it - 7 dicembre, la Toscana in attesa di un’insolita “luna nera”

Firenze, 72024 - Laè indi assistere a un insolito spettacolo celeste: la. Il 2024 si chiuderà proprio con quest’ultimo spettacolo astronomico: il momento in cui tenere gli occhi all’insù puntati al cielo è la notte del 31, anche se si vedrà poco. Lasarà illuminata dal Sole sulla parte esattamente opposta rispetto alla faccia che vediamo Terra. Ecco perché apparirà molto scura, tanto da risultare quasi invisibile. Come sottolinea l’Unione Astrofili Italiani (Uai), questa espressione indica la secondanuova del mese, dal momento cheavrà 5 fasiri invece delle classiche 4. Ma le notti disaranno ben più ricche di fenomeni da ammirare: uno dei maggiori protagonisti sarà Giove, alla sua massima luminosità dal momento che si trova alla minima distanza dalla Terra, accompagnato da Venere e Marte, anch’essi ben visibili per quasi tutta la notte.