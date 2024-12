Oasport.it - Wout van Aert torna al ciclocross: svelato il calendario con sei gare

vandisputerà seididurante l’inverno. Il fuoriclasse belga hala propria programmazione agonistica per quanto riguarda le prove nel fango, confermando che si cimenterà ancora in questa specialità e che non si concentrerà esclusivamente sulla strada. L’alfiere della Visma Lease a Bike farà il proprio esordio lunedì 23 dicembre a Mol (Belgio) per una tappa del Superprestige.A seguire correrà sempre nel suo Paese natale tra Loenhout (prova dell’Exact Cross, il 27 dicembre), Gullegem (Superprestige, 4 gennaio) e Dendermonde (gara di Coppa del Mondo, il 5 gennaio). Il 30enne, bronzo a cronometro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e tre volte Campione del Mondo di, uscirà dal Belgio soltanto il 19 gennaio per andare a Benidorm (Spagna) in occasione di una tappa dei Coppa del Mondo.