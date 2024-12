Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 06-12-2024 ore 19:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione è in studio a Giuliano Ferrigno la crisi in Francia in primo piano Macron è determinato restare fino alla fine del mandato presidenziale nel 2027 ed è pronto a schierare un governo di interesse generale è una legge speciale per prorogare la finanziariaFurioso contro le estreme unite in un fronte anti repubblicano il capo dell’ Eliseo che in diretta TV annunciato ieri il nome del prossimo prenderai un Ducato una quali zione mercato a tutti i partiti che si impegnano non fiducia nel governo il premier nei prossimi giorni le parole di Macron allargano le distanze con le opposizioni occorre riportare il tragitto ovunque ci sono da insulti a volergli da dove c’è la divisione torniamo in Italia la prima sezione del tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai da parte del comune di Sanremo e l’organizzazione del festival degli anni 24-25 i giudici hanno deciso che il comune di Sanremo fatto salva la prossima edizione dovrà bandire l’affidamento del festival con una gara aperta agli operatori del settore il ricorso era stato proposto da una società di produzione e realizzazione di eventi e opere di carattere musicale la risposta della RAI l’organizzazione del festival resta nella nostra titolarità e sul rischio che possa essere affidato a terzi gli insorti siciliani sono entrati e Adam alla terza città della Siria che dà giorni è segnata dall’offensiva antigovernativa sostenuta dalla Turchia hanno fatto irruzione ieri nella regione centrale liberando i detenuti hanno riconosciuto di avere perso il controllo della città che ti fattura isolata il capo di ebola dice Siamo al fianco di Damasco il ministro degli Esteri italiano evoca la possibilità di un accordo a breve sugli ostaggi il ritorno della guerra fredda ma con un rischio molto più alto che passi ad uno stadio caldo lo ha detto il ministro degli Esteri Russo serghei lavrov intervenendo alla riunione dei ministri dei paesi Ocse al Malta i capi di Stato vedi che hanno avuto una conversazione telefonica sul Ucrainachiusura slittamento ammazzo dell’obbligo per le imprese di assicurarsi per i rischi catastrofali proroga di Termini in materia di salute da cui recensioni per chi non è vaccinato contro il covid e slittamento di un altro anno dell’obbligo di costituire le consulte per i tifosi sono alcune delle norme contenute in una bozza del DL milleproroghe a te sei un consiglio dei ministri prossimo lunedì me non in fitto l’Italia assicurerà un contributo pragmatico non siamo chiamati oggi ad una responsabilità di governo perché effettivamente l’alternativa costruita abbiamo bisogno di tempo per costruire un progetto se è ripetibile dice Giuseppe Conte interpellato sulle dichiarazioni alla stampa in cui spiegava che se si votasse domani il MoVimento 5 Stelle andrebbe da solo era l’ultima notizia per il momento l’informazione torna la prossima edizione siamo la linea alla regia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa