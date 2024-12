Quotidiano.net - Se si ingolfa il motore dell’Europa

Roma, 6 dicembre 2024 – L’articolo 9 della Costituzione francese, approvata nel 1958 e fortemente voluta da Charles de Gaulle per inaugurare il modello “semi-presidenziale”, è molto chiaro: “Il presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri”. Il voto contro il primo ministro Barnier è quindi un voto che non tocca Macron, ma di fatto lo indebolisce, rendendolo un’anatra zoppa. Non è la prima volta che destra e sinistra si trovano a votare insieme nell’Assemblea nazionale francese. Il primo voto espresso insieme contro il governo fu il 30 agosto 1954: comunisti e gollisti insieme votarono contro il progetto di una “Comunità europea di difesa”, che morì ancora in fasce. Dopo settanta anni, incontriamo un nuovo voto che vede unite sinistra e destra estreme, improbabile connubio fatto in nome dell’antieuropeismo, del superamento di quel Dna europeo che, nel bene e nel male, ha fatto la fortuna della Quinta repubblica, le ha dato un profilo e, di fatto, anche la speranza di un ruolo di guida del continente.