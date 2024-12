Ilgiorno.it - Prima della Scala, il sindaco Sala: “Clima di tensione, c’è grande attenzione”

Milano, 6 dicembre 2024 – Milano è pronta ad accogliere la. Domani, 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, patronocittà, andrà in scena ‘La forza del destino' un melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi, diretto dal Maestro Riccardo Chailly e allestito dal regista Leo Muscato. Quest’anno “c'è, più che timori servein questo momento, in quanto è un momento in cui le tensioni sociali ci sono”, ha ribadito ilGiuseppea margine dell'inaugurazione dei mercatini di Natale attorno al Duomo, parlando deldiche ci sarà domani a causamanifestazione annunciata. “Abbiamo. Per cui è chiaro che con prefettura e questura ci stiamo lavorando”, ha concluso., La forza del destino di Verdi: trama, cast e curiosità Dentro il Piermarini Le tensioni potrebbero esserci anche al Piermarini, dentro e fuori al teatro, dopo lo sciopero dell’orchestra in occasioneserata Pucciniana che è stata organizzata lo scorso sabato.