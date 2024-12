Ilgiorno.it - Piattaforma per strutture ricettive. Strategie dei prezzi e ricavi. Iodah promette un grande aiuto

Ottimizzare ledi prezzo, massimizzare ie migliorare la propria reputazione. È quanto(Intelligence on destination and hospitality), messa a disposizione gratuitamente da Apf Valtellina agli albergatori, dopo che il 31 ottobre fu svelata ladedicata all’intero territorio provinciale. La versione per gli albergatori raccoglie una serie di dati sull’offerta ricettiva, pubblicati principalmente sui siti dellee sulle principali Ota, le agenzie di viaggio online: in sostanzaè in grado di fornire una fotografia attuale, ma soprattutto previsionale, del comparto alberghiero. "Speriamo che questo strumento sia un valido supporto per affrontare le sfide del settore e valorizzare ulteriormente la nostra splendida provincia" ha dichiarato Davide Menegola, presidente della Provincia.