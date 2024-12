Sport.quotidiano.net - Orsolini, 20 giorni di stop. Il Bologna corre ai ripari

All’ennesimo crocevia della stagione, ilci arriva in piena emergenza. La Juventus ritrova il suo migliore marcatore, quel Vlahovic da 9 reti stagionali e da 6 in campionato, illo perde: niente big match per Riccardo, uomo da 6 gol e 2 assist in campionato e da un gol in Coppa Italia, principale trascinatore della banda di Italiano e reduce dal migliore inizio di campionato della carriera. Proprio la Coppa Italia e la sfida con il Monza sono state fatali al numero 7. Peggio: proprio il gol (del 2-0) è costato a Orso l’infortunio al flessore della coscia destra, con la lesione muscolare che si è verificata quando il rossoblù ha saltato il portiere avversario dopo lo scavetto vincente che ha spianato la strada alla goleada. Stiramento confermato: "Gli esami a cui è stato sottoposto Riccardohanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di tre settimane", ha fatto sapere iltramite una nota.