.com - Occhio alla tintarella sulla neve: 6 consigli per proteggersi dal melanoma

Leggi su .com

(Adnkronos) –In montagna come al mare la pelle va protetta. Ilnon ha stagioni e per questo non va mai abbassata la guardia. A lanciare un avvertimento, invitando a una maggiore attenzione e prudenza in vista delle prossime vacanze natalizie, è Paolo A. Ascierto, presidente della Fondazionee direttore dell’Unità di Oncologia, Immunoterapia oncologica e Terapie innovative dell’Istituto Pascale di Napoli, in occasione della decima edizione dell’Immunotherapy eBridge, che si chiude oggi a Napoli. L’invito è dunque quello di non lasciarsi ingannare dalle temperature basse e di proteggere la pelle dal cancro in inverno come in estate, seguendo pochi semplici regole di buon senso. Ecco 6: 1) Applicare una protezione solare ad ampio spettro con fattore di protezione Spf 30+ su tutte le zone della pelle non protette da indumenti, come viso, collo e mani; 2) Attenzione al ‘riciclo’ della crema solare dell’estate passata.