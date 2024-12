Cultweb.it - Misteriosa influenza semina il panico il Congo, ecco cosa sappiamo

Leggi su Cultweb.it

Unamalattia simile all’sta mietendo vittime nella provincia di Kwango, nella parte sud-occidentale della Repubblica Democratica del. Da novembre, almeno 143 persone sono morte, tra cui molti bambini sotto i cinque anni, mentre centinaia di casi sospetti continuano a emergere. Le autorità, già sotto pressione a causa dell’epidemia di vaiolo delle scimmie (mpox), che ha provocato oltre 1.000 decessi, hanno messo il Paese in stato di allerta, inviando epidemiologi nella zona per raccogliere campioni e investigare sull’origine del focolaio. Le analisi di laboratorio, ancora in corso, sono cruciali per identificare l’agente responsabile e sviluppare un piano d’intervento efficace.La situazione è particolarmente critica nella zona di Panzi, una regione remota e fragile, dove l’accesso è reso difficile dalla distanza e dalle condizioni infrastrutturali precarie.