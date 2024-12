Superguidatv.it - Mino Reitano, la voce italiana nel mondo: quando vedere in tv il documentario

Leggi su Superguidatv.it

La Rai ha deciso di ricordare e omaggiarecon undal titolo ‘, lanel’. Il cantautore, compositore e attore avrebbe infatti compiuto 80 anni il 7 dicembre. Scopriamo insieme di cosa parla eandrà in onda., lanelin tv ilha fatto la storia della musica. Il cantautore, il cui nome all’anagrafe era Benia, è venuto a mancare il 27 gennaio del 2009. Le sue canzoni toccano temi importanti come l’amore romantico, il Mezzogiorno e la condizione dell’emigrante. In occasione dell’anniversario della sua nascita, venerdì 6 dicembre 2024 alle ore 16.10, andrà in onda su Raitre undal titolo ‘, lanel’.Ma di cosa parla? Nel docufilm sarà mostrata la storia pubblica e privata del cantante sin dagli esordi della sua carrieracreò un’orchestrina formata con i suoi fratelli.