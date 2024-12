Inter-news.it - LIVE Inter-Parma 0-0: palo di Dumfries, l’Inter all’attacco

Leggi su Inter-news.it

è il match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i ducali allenati da Fabio Pecchia. Il fischio d’inizio è previsto alle 18.30, si gioca allo Stadio San Siro di Milano.0-0 – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE16?DI! Super azione dell’tutta di prima, palla perche calcia di prima intenzione e prende un clamoroso.13? BOOM THURAM! Emerge il francese su un flipper in area di rigore, palla alta di poco ma deviata.11? Problemi per Balogh del, è costretto al cambio: entra al suo posto Giovanni Leoni.10? TIRO DEVIATO! Tocco e tiro tra Dimarco e Calhanoglu, con conclusione del turco deviata in calcio d’angolo.