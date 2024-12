Sport.quotidiano.net - La Cassa corre con Sic. Sarà il nuovo sponsor

Ladi Ravenna scende in pista e lo fa abbinando il proprio marchio alla Sic 58 Squadra Corse per la stagione sportiva 2025. Il logo dellaapparirà sulla carena delle moto da gara nel campionato mondiale di Moto3 e laizzazioneanticipata da un evento speciale, l’esposizione delle due moto da corsa della Sic58 Squadra Corse fino al 10 gennaio nella centralissima filiale delladi Ravenna a Milano, in via Dante 11, dove è stata allestita un’area apposita. La scelta diizzare la Sic 58 Squadra Corse non è soltanto un investimento sull’immagine della banca. La Squadra fondata da Paolo Simoncelli, il papà del campione delle due ruote Marco scomparso tragicamente in un incidente durante il Gran Premio di MotoGp a Sepang nel 2011, ha una storia ed un valore speciale per l’Italia e per il mondo.