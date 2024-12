Zonawrestling.net - Impact 05.12.2024 Destinazione Final Resolution

LEON SLATER vs JDC vs TRENT SEVEN vs KUSHIDA vs ACE AUSTIN (3,3 / 5)Bella e buona azione in-ring tra i quattro contendenti con, ancora una volta, il giovane Slater a rubare la scena.Qui però c’è in palio lo spot utile a decretare il prossimo primo sfidante al regno X-Division di Moose perResoluton e in casi come questi, l’astuzia da da padrona.Trent tenta ogni manovra, anche il gioco sporco, ma ahimè per Leon, una distrazione causata da JDC gli è fatale. Incassa il colpo di KUSHIDA che si porta a casa la vittoria e si prepara al meglio in vista del 13 dicembre.VINCITORE E NUOVO #1 CONTENDER AL TITOLO X-DIVISION: KUSHIDABACKSTAGE: Gia Miller intervista Tasha Steelz che si dice pronta per affrontare e sconfiggeremente Jordynne Grace nel loro match previsto per questa sera.