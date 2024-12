Ilfattoquotidiano.it - Il Papu Gomez torna in campo: ecco con quale squadra si sta allenando l’ex calciatore dell’Atalanta

fantasistaAlejandro ‘, campione del Mondo con l’Argentina nel 2022, ha iniziato ad allenarsi con il Renate, formazione iscritta nel Girone A di Serie C. Il tutto, in attesa che la squalifica arrivatagli per doping quando era un giocatore del Siviglia termini nell’ottobre 2025.Oggistella dellaallenata da Gian Piero Gasperini ha raccontato i motivi dietro alla sua scelta attraverso i canali ufficiali delle Pantere: “Sfruttando questa occasione che mi ha regalato la società sono felice di condividere gli allenamenti con la. Sono molto felice. A 36 anni il mio obiettivo ère a giocare, che è la cosa che mi rende più felice. La luce in fondo al tunnel si vede e si può ricominciare con gli allenamenti”. In un’intervista recente a L’Eco di Bergamo,Atalanta aveva infatti ribadito la sua volontà di non appendere gli scarpini al chiodo: “La squalifica scade nel 2025 e sto già lavorando per rientrare.