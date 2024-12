Quifinanza.it - Il fiore all’occhiello delle residenze per anziani

Il?Gruppo Gheron, nato a?Voghera?nei primi anni ’90, rappresenta?un’eccellenza tutta italiana?nel settoreper. Fondato dalla famiglia Bariani, oggi è guidato da?Sergio e Massimo Bariani, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato. Con oltre 30 anni di esperienza e la gestione di più di 30 strutture in?Italia, il gruppo si distingue per l’elevata?competenza e professionalità nel campo socio-sanitario e assistenziale. Lecostruite negli ultimi anni in Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto offrono un?modello di eccellenza per l’accoglienza di persone anziane non autosufficienti, rispondendo in modo efficace e tempestivo alle esigenzepersone in condizioni di fragilità.Ad oggi la popolazione italiana ha subito un lento ed inesorabile invecchiamento: negli ultimi 50 anni la crescita del numero diin Italia è stato uno dei più rapidi tra i Paesi sviluppati, si stima che nel 2050 la quota di ultra sessantacinquenni arriverà al 35,9% della popolazione, con una?vita media di 82,5 anni.