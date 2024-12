Top-games.it - I 5 COSPLAY più realistici di HARLEY QUINN

I 5piùed incredibili di, una lista delleer che ci hanno regalato i più beidella nostra dottoressa squilibrata preferita dei fumetti DC. Andiamo a vedere quali ragazze del mondo delsono riuscite a riportare al meglio l’immagine die nel modo più convincente, andandosi a guadagnare di diritto un posto nei nostri cuori.Mi raccomando di leggere l’articolo fino in fondo, dove troverete una grossa sorpresa alla posizione bonus, aggiunta apposta per questa classifica che tratta di uno dei personaggi più amati della storia del fumetto moderno.Quinta posizione tra I 5piùdiper Laura GilbertLaura è una delleer più famose per quanto riguarda il personaggio di. Non solo il suo viso ricorda molto quello dell’attrice Margot Robbie (scelta proprio per riportare il personaggio sul grande schermo), ma è in grado di riprodurre fedelmente la ragazza sia nell’aspetto più moderno (quello che vediamo in Suicide Squad o in Birds of Prey) che nel costume originale appartenente alle serie tv animate ed ai fumetti.