Tuttivip.it - “Guardate chi c’è, non è possibile”. Entra al Grande Fratello e tutti corrono ad abbracciarlo

Enzo Paolo Turchi, noto coreografo ed ex concorrente del, ha lasciato il reality poche settimane fa per tornare dalla sua famiglia. La decisione, presa in anticipo rispetto alla normale conclusione del programma, aveva sorpreso sia i suoi compagni di avventura che il pubblico. Tuttavia, ilha voluto regalare ai concorrenti e agli spettatori un momento speciale, permettendo a Enzo Paolo di rire brevemente nella Casa più spiata d’Italia. Con un lungo freeze, i concorrenti sono rimasti immobili mentre lui, emozionato, faceva il suo ingresso.Una volta all’interno, Enzo Paolo ha accolto calorosamente i suoi ex coinquilini, con la sua energia travolgente e la simpatia che lo contraddistingue. “Buonasera ragazzi, ma che belli che siete. Qui abbiamo il, ma che belli, c’è gente nuova”, ha esordito con entusiasmo, iniziando a salutare uno per uno i presenti.