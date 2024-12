Anteprima24.it - FOTO/ I Mercatini “inaugurano” Natale aspettando il Concertone

Tempo di lettura: 2 minutiCon il taglio del nastro all’Avellino Christmas Village, il più noto Mercatino didi Piazza Libertà, il sindaco Laura Nargi dà ufficialmente il via alle festività natalizia, nell’attesa dell’accensione delle luminarie, domani sabato 7 Dicembre nel centro cittadino, compreso il mastodontico Albero di 27 metri, poi man mano luci anche in tutto il resto della città periferie comprese.Nell’occasione il Sindaco conferma anche l’organizzazione deldi fine anno, quello che accompagna il conto alla rovescia verso il 2025, con il ritorno nella location di Corso Vittorio Emanuele, ma ancora non svela il nome dell’artista, anche se dice di avere avuto già contatti e presto ci sarà l’annuncio. “Intanto– dice- godiamoci l’atmosfera magica che solo ilriesce a dare.