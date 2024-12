Lanazione.it - Firenze, Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia in scena con ‘La strana coppia’

, 6 dicembre 2024 -inal Teatro Verdi da sabato 28 a martedì 31 dicembre con ‘La, commedia di Neil Simon con la traduzione, adattamento e regia di. Commedia singolare e particolarmente attuale, Lacoppia narra la vicenda di Felix e Oscar, freschi di divorzio e dalle personalità diametralmente opposte. I due protagonisti decidono di andare a vivere insieme in un appartamento situato in uno dei tanti grattacieli sulla Riverside Drive, a New York. L’ incontro – scontro quotidiano durante la loro difficile e complicata convivenza darà vita a continue ed esilaranti gags. Indimenticabile la versione cinematografica del 1968 , che consacrò il duo Jack Lemmon/ Walter Matthau come affiatata coppia comica del cinema americano.