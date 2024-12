Lortica.it - Fiere Aretine: storia di rinascita

Come le vecchieIn concomitanza con la Fiera del Mestolo, con qualche giorno di differenza, in via Porta Buia si svolgevano le “”. Queste occupavano gli edifici dell’ex convento e i cortili e piazzali adiacenti. Per accedere si pagava un biglietto all’ingresso, sotto quella tettoia in stile anni ’50, che ancora oggi si può vedere. Era il dopoguerra, un periodo in cui l’industria aretina cominciava a rinascere, trainando interi settori come l’agroalimentare e l’edilizia.All’interno delle scuole dell’ex convento, si potevano ammirare i primi macchinari della Gori & Zucchi; la grande gabbia del Grilli spiccava all’ingresso. Seguivano trattori, ruspe, gru, betoniere, trebbiatrici della Safcem, i primi abiti della Lebole, e i mangimi “Raggio di Sole” della Gaslini, pubblicizzati con un curioso maiale di gomma gonfiabile.