Lanazione.it - "Diecimila operai a rischio". Ordini giù, boom fallimenti. Frenata brusca della moda

Leggi su Lanazione.it

Il numero è vertiginoso. "lavoratori stretti nelle magliecassa integrazione, in molti casi alla fine, in altri casi all’inizio". E con una proiezione nel 2025 che mette i brividi. Perchè la crisi che ha attraversato l’anno produrrà effetti pure per tutto il primo semestre del prossimo e per le aziende già provate dal calo degli, tenere sarà dura. Anzi durissima. Oltre trentacinquemila aziende aretine, parte delle quali nell’affannocrisi ormai da mesi. È il settorea pagare il conto più salato dopo una ripartenza velocissima seguita alla pandemia. Ma adesso il motore rallenta e in molti casi si è già fermato come rileva Alessandro Tracchi, segretario generaleCgil. "In questo anno abbiamo registrato un’impennata delle ore di cassa integrazione, ben oltre una media del 50 per cento.