Tpi.it - Cristina Seymandi dopo la richiesta di archiviazione sugli insulti social: “Così si legittima l’odio online”

ladiLa decisione del pubblico ministero della procura di Torino Roberto Furlan di chiedere l’dell’indaginericevuti suidala diffusione del video in cui il suo allora compagno Massimo Segre la lasciava in occasione della loro festa di fidanzamento accusandola di averlo tradito, ha lasciato perplessi in molti: a partire dalla stessa vittima.Intervistata da La Repubblica e La Stampa, l’imprenditrice non ha nascosto la sua contrarietà, affermando che la“disorienta tutti. I leoni da tastiera sono deprecati mac’è un ‘liberi tutti’. Trovo inaccettabile che si possa lasciare commentare con toniviolenti vicende private. Le parole aggressive sono mosse da pensieri violenti e non sappiamo se poi seguirà un’azione.