Dilei.it - Ballando con le stelle non va in onda sabato 7 dicembre: salta la semifinale

Leggi su Dilei.it

con ledel 7non va in. Ve ne avevamo già parlato, ma alla luce degli accadimenti delle ultime settimane era doveroso fare un punto della situazione per fugare ogni dubbio sui motivi che hanno costretto Rai1 a rimandare la sec. Da un lato perché il palinsesto è occupato dalla Prima della Scala di Milano, dall’altro perché Milly Carlucci è la conduttrice fuori campo dell’evento della Piermarini con Bruno Vespa. Ma quando torna incon le?Perchécon lenon va inil 7Si tratta di un caso, visti i tumulti degli ultimi giorni, ma lo stop acon learriva proprio nei giorni in cui si discute della possibilità che Guillermo Mariotto non torni a far parte della giuria. Lo stilista e designer ha infatti lasciato lo studio dicon lesenza dare spiegazioni, che sono arrivate successivamente, e pare che siano legate a un problema serio che stava vivendo la sua maison d’alta moda e che avrebbe risolto personalmente.