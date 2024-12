Oasport.it - Antonio La Torre verso gli Europei di Cross: “Battocletti può diventare unica nella storia, Crippa vuole battagliare”

Leggi su Oasport.it

La, DT della Nazionale Italiana di atletica leggera, ha presentato glidi, che andranno in scena domenica 8 dicembre ad Antalya (Turchia). La carta di lusso è rappresentata da Nadia, grande favorita tra le seniores: “Riuscisse a completare la tripletta,, sarebbe qualcosa di emozionante. La dimensione che Nadia ha assunto nell’ultima stagione è sotto gli occhi di tutti, lei ne è consapevole per prima, come lo è pure papà Giuliano. Anche nelin Spagna si è vista l’autorevolezza con cui ha condotto la gara contro una rivale di valore come Klosterhalfen. Però attenzione, anche se ha rinunciato la campionessa in carica Grovdal non c’è nulla da dare per scontato, la campestre è piena di insidie”.Il Professore ha poi proseguito: “Squadra tosta, telaio solido, Ludovica Cavalli ha già dimostrato di saper ‘dare del tu’ ai prati, ma voglio anche vedere la vera Federica Del Buono e scoprire la dimensione internazionale di Valentina Gemetto”.