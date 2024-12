Ilrestodelcarlino.it - "Alluvione, a Crespellano servono 5 milioni"

Botta e risposta sull’di, sia in consiglio comunale che nel consiglio di municipio, dove minoranze e maggioranza a guida Pd hanno dovuto constatare che a fronte del ripetersi sistematico dell’esondazione del Rio che attraversa il centro abitato non ci sono ancora né le risorse, ne la certezza sui tempi di realizzazione di una cassa di espansione, a monte del Rioe di via IV novembre, che in futuro possa scongiurare il ripetersi degli allagamenti che il 19 e il 20 ottobre scorso non hanno risparmiato nessuno. "La popolazione e le attività economiche dihanno subìto l’ennesimo allagamento, questa volta di entità gravissima. I danni questa volta li hanno subìti anche le scuole, la chiesa, il circolo Pd, la ferrovia, negozi, imprese e famiglie" ha osservato la consigliera di municipio Evelin Cavallin, toccata anche direttamente dagli effetti dell’