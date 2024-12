Al papà dicono di un incidente va a vedere sul posto e trova il figlio Ciro | morto a 39 anni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Giovane muore in unstradale, la scoperta choc del. Sta suscitato un dolore immenso la tragica morte diGrassi, 39, vittima di un drammaticostradale avvenuto ieri, giovedì 5 dicembre, lungo una strada statale.Secondo una prima ricostruzione,avrebbe perso il controllo della sua Ford Focus per cause ancora in via di accertamento, schiantandosi violentemente contro un pino. L’impatto è stato devastante, tanto che i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo con attrezzature specializzate per estrarlo dalle lamiere. Nonostante l’intervento dell’eliambulanza Pegaso, le sue condizioni si sono rivelate troppo gravi, e il 39enne èpoco dopo.Leggi anche: “Forza,”. Gustavo Rodriguez in ospedale, la figlia Cecilia rompe il silenzioAldi un, va asulila 39Lutto a Cafaggio, in Toscana.