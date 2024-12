Lanazione.it - Vittoria di Cassigoli e Kauffman col video di Moretti all’Eden

Arezzo, 5 dicembre 2024 – Un nuovo evento speciale al cinema Eden di Arezzo. Domani alle ore 21 ci sarà la proiezione del film «« e l’incontro in sala con i registi Alessandroe Casey. Prima della proiezione si collegherà online per un saluto anche Nanniproduttore del film. I biglietti sono già disponibili presso la biglietteria del cinema di via Guadagnoli. Saranno anche online su https://cinemaeden.ticka.it/. L’evento è organizzato da Officine della Cultura. Insiamo a Torre Annunziata. Jasmine è una donna di circa 40 anni, felicemente sposata con Rino, madre di tre figli maschi, che ha un salone di bellezza sul corso principale. Dalla morte del padre però è spesso inquieta a causa di un sogno ricorrente, quello di una bambina bionda che le corre incontro tra le braccia.