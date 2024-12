Justcalcio.com - Tuttosport – Vlahovic e l’istinto predatore, cita Benzema e i tifosi Juve rispondono

2024-12-05 11:53:16 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS:“è l’unica cosa reale”.da, vista la foto dicon un ghepardo, e la carica di un 9 speciale. Un modello da seguire. Un nove in grado di determinare. Vincitore del Pallone d’Oro e per tanti anni simbolo del Real prima di volare in Arabia Saudita. La frase in questione l’ha scritta proprio l’ex Madrid sul suo profilo social. Una frase che Dusanha voluto subito fare sua, proprio nel giorno in cui è rientrato ad allenarsi con la squadra dopo l’infortunio accusato con la Serbia. Un ritorno importante perché può essere l’occasione giusta per il serbo di riprendersi il ruolo di protagonista al centro dell’attacco dellae la frase motivazionale diDusan ha voglia di tornare in campo e determinare.