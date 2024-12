Ilrestodelcarlino.it - Trovati morti in casa. Uccide la moglie malata, poi si spara alla testa: "Questa non è più vita"

Un’alba tragica, quella di ieri in via Franchini, una via residenziale del centro di Altedo di Malalbergo, nella nebbiosa pianura della Bassa bolognese. Un uomo di 71 anni, Luciano Baraldi, secondo i primi accertamenti degli inquirenti verso le 6 del mattino ha ammazzato la, Marina Bassoli, 64 anni, da quanto si apprendeda tempo, per poi togliersi la. Uno scenario terribile, quello dell’omicidio-suicidio, che ha sconvolto la piccola frazione di Altedo dove, ieri mattina, era un via vai di residenti e forze dell’ordine. A dare l’rme è stata un’infermiera del 118. La professionista dell’Ausl, proprio ieri, verso le 8.30, aveva appuntamento con i coniugi, nella loro villetta di mattoni a vista, per prestare, come avveniva spesso, alcune cure domiciliariaffetta da una patologia degenerativa.