Lapresse.it - Siria, i jihadisti entrano nella città di Hama: l’esercito si ritira

Gli insorti inhanno dichiarato di essere entrati in alcune zone delladidopo tre giorni di intensi scontri con le forze governative alla periferia della, come parte di un’offensiva in corso durante la quale hanno conquistato Aleppo. I media statalini hanno confermato scontri violenti tra le forze governative e le milizie dei ribelli alla periferia orientale di, ma hanno negato che gli insorti siano riusciti a penetrarvi.è una delle pocherimaste sotto pieno controllo governativo durante il conflittono iniziato nel marzo 2011. L’offensiva è guidata dal gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham e da un’alleanza di miliziene sostenute dalla Turchia, nota come Esercito nazionaleno. Gli insorti hanno dichiarato su Telegram di essere entrati ae di avanzare verso il centro della