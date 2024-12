Sport.quotidiano.net - Show De Ketelaere. L’Atalanta ai piedi dell’ex incompreso

Domani sera al Gewiss Stadium i riflettori saranno ancora puntati su di lui, Charles De. È l’ex di turno (non è l’unico, c’è anche Mario Pasalic, ormai lontano rossonero nella stagione 2016-17) e nell’ex di giornata segna quasi sempre, una regola aurea per i vari Zapata o Muriel negli ultimi anni, rispettata un mese fa da Retegui contro il Genoa e lunedì sera a Roma da Zaniolo. Lo scorso anno “CDK“ in tre incroci contro il Diavolo non ha trovato la rete (in una stagione da 14 gol), ma ha piazzato due assist e si è preso una rivincita giocando da protagonista in tre incontri che hanno tutti sorriso alla Dea: 3-2 nel tempo di recupero a Bergamo, poi al Meazza un 2-1 nel turno secco di Coppa Italia e un pareggio a marzo. Proprio la partita interna contro il Milan dello scorso dicembre 2023 ha rappresentato uno spartiacque nella stagione della rinascita bergamasca del talento di Bruges, che da quel momento ha piazzato 12 gol e 9 assist in sei mesi.