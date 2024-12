Oasport.it - Scherma, dieci fiorettiste azzurre nel tabellone principale a Busan

Si alza il sipario sulla tappa della Coppa del Mondo di fioretto femminile ain Corea del Sud. Oggi erano in programma le qualificazioni per ildella gara individuale, dove saranno presenti.Con ancora assente Alice Volpi, erano tre legià qualificate per via della loro posizione nel ranking: Arianna Errigo, Martina Favaretto e Martina Batini. A loro si sono poi aggiunte già dopo la fase a gironi Anna Cristino, Elena Tangherlini ed Erica Cipressa, con le prime due capaci di realizzare un percorso netto (sei vittorie e zero sconfitte).Dagli assalti preliminari sono riuscite ad accedere alanche Martina Sinigalia, Aurora Grandis, Irene Bertini e Matilde Molinari. Purtroppo sono, invece, state sconfitte Camilla Mancini (15-12 con la francese Catarzi) e Francesca Palumbo (15-14 con la giapponese Nagase).