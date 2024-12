Puntomagazine.it - Prius, vertice a Napoli: alla città di Benevento già destinate a risorse pari a più di 17 milioni di euro

Ladiriceve un finanziamento di 17,5diper il programma, con possibilità di incremento fino al 25% grazie al rispettoIl sindaco Clemente Mastella, il vicesindaco delegato all’Attuazione dei Pics e ai Fondi Ue e il dirigente Antonio Iadicicco hanno preso parte stamaneriunione convocata dal Presidente della Giunta regionale campana Vincenzo De Luca presso Palazzo Santa Lucia relativo ai Programmi di Rigenerazione Urbana Sostenibile () e per la cui attuazione è stato attivato il Pianocon i centri urbani selezionati per la destinazione dei fondi. Ladiè destinataria di, già acquisite,a circa 17,5diche potranno avere un incremento, a titolo di premialità, in un range compreso tra il 20 e il 25 per cento in caso di rispetto dei cronoprogramma e delle obbligazioni assunte con la Regione.