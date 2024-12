Linkiesta.it - Per fare uno spaghetto ci vogliono visione e passione

Leggi su Linkiesta.it

«Una pianta ha radici e non può muoversi nello spazio. Le idee invece possono. E cosa può nascere da un nuovo seme di grano non credo sia riassumibile solo nella pianta che genererà». È condensata in poche parole, emotive e razionali allo stesso tempo, la storia e le origini del Pastificio Agricolo Mancini, realtà incasellata in quel territorio marchigiano, che sa di fatica, rinunce e prospettive. Una realtà che abbiamo avuto modo di raccontarvi più volte e che rappresenta in qualche modo l’Italia bella e produttiva, quella delle famiglie che sono state in grado di costruire un tessuto imprenditoriale pratico e visionario, partendo dalle basi e dagli insegnamenti delle generazioni passate. Ci siamo trovati tante volte a discutere di quanto la narrazione intorno ai legami del passato sia preponderante nel contesto culturale attuale, di come le basi per il racconto del mondo del cibo e del vino partano sempre dai ricordi, dalla famiglia e dai nonni.