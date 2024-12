Non ne vale la pena | il documentario per sensibilizzare i ragazzi sulle conseguenze delle proprie azioni online

Leggi su Open.online

Tutti sui banchi di scuola imparano e memorizzano il terzo principio della dinamica: «Ad ogni azione corrisponde una reazione pari e contraria». Ma la vitadeinon è una lezione di fisica. E ledei comportamenti assunti in rete possono generare effetti devastanti, sproporzionati. Spesso, i giovani fanno un uso della tecnologia inconsapevole. Molti di loro scambiano il cyberbullismo per un semplice sfottò, reati gravi per scherzi. I danni nella vitavittime, purtroppo, non sempre sono riparabili. Anche il futuro dei carnefici ne risulta compromesso. Dunque, non esiste altra strada che la prevenzione. Su questa traiettoria si muove ilNon nela, realizzato nell’ambito del progetto Cuori connessi di Unieuro e Polizia. Il film è stato mostrato in anteprima, la mattina del 4 dicembre, nella sala conferenze della Scuola superiore di polizia, a Roma.